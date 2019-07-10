Екатеринбург, 10 июля, 2019, 06:38 — ИА Регнум. В Свердловской области многодетная семья Сыропятовых с помощью властей смогла переехать на новое место. Об этом её представители сообщили президенту России Владимиру Путину на встрече в Екатеринбурге.

Kremlin.ru Владимир Путин и семья Сыропятовых

Максим и Лилия Сыропятовы воспитывают девятерых детей — восемь дочерей и сына. В конце мая Владимир Путин вручил им орден «Родительская слава». Ранее они жили в частном доме в Красноуфимске, но в начале июля смогли переехать в Верхнюю Пышму, поближе к своим родственникам, сообщили журналистам в свердловском областном департаменте информполитики.

Владимир Путин встретился с семьёй за чашкой чая и расспросил об их житье-бытье. На вопрос о том, как прошло устройство на новом месте, Лилия Сыропятова ответила, что хорошо.

«Хотела бы сказать огромное спасибо: буквально в течение месяца нам помогли с переездом. Большое спасибо губернатору нашему, спасибо Бидонько Сергею Юрьевичу — мы с ним были на связи. Вообще мы устроились, мы очень рады», — отметила многодетная мать.

Губернатор Евгений Куйвашев добавил, что глава семьи пока не переехал на новое место. Но уже скоро сможет это сделать. На его работе уже решён вопрос с переводом.