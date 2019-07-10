Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 10 июля, 2019, 06:20 — ИА Регнум. Ямальская компания победила в жёстком отборе на реконструкцию аэропорта в Новом Уренгое. Директор управляющей компании «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский и генеральный директор ООО «Уренгойдорстрой» Александр Рысков 9 июля 2019 года подписали соответствующий договор. сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Самолёт в небе

Проект реконструкции аэродрома в Новом Уренгое предполагает модернизацию взлётно-посадочной полосы, рулёжных дорожек, перрона, организацию стоянки воздушных судов на 15 мест. Работы завершатся в 2021 году. Модернизация аэропорта Нового Уренгоя — это первый в России проект развития аэропортовой инфраструктуры, реализуемый в рамках закона о концессиях.

«Аэропорт Нового Уренгоя востребованный. Через него ежегодно летает около миллиона пассажиров. При этом взлётно-посадочная полоса с каждый годом теряет свои качества и её необходимо модернизировать. Радует, что в результате серьёзного отбора, в котором участвовали самые разные потенциальные исполнители, победила ямальская компания. Она предложила самые лучшие условия и удовлетворила высокие требования инвестора к компетенциям», — отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Реконструкция не помешает работе аэропорта. Строители планируют трудиться круглосуточно, а взлётно-посадочной полосой заниматься в перерывах между полётами воздушных судов по 16 часов.

После реконструкции аэропорт Нового Уренгоя сможет принимать без ограничений современные пассажирские воздушные суда типа Boeing 737−800 и транспортные самолеты типа Ан-124.

Отмечается, что параллельно с реконструкцией аэродрома идёт подготовка проектной документации для строительства нового аэровокзального комплекса. Он позволит почти в четыре раза увеличить пропускную способность аэропорта. Современный терминал будет оборудован телескопическими трапами, в нём будет работать 12 стоек регистрации.