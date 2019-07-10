Лондон, 10 июля, 2019, 04:55 — ИА Регнум. Победу в четвертьфинале Уимблдонского турнира одержала американская теннисистка Серена Уильямс над своей соотечественницей Элисон Риске.

Roberto Faccenda Серена Уильямс

Матч в Лондоне 9 июля завершился со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Игра длилась два часа три минуты.

Таким образом, Уильямс вышла в полуфинал Уимблдона. В полуфинале она сыграет с победительницей другого четвертьфинала, в котором встретятся британка Джоанна Конта и чешка Барбора Стрыцова.

Напомним, Уимблдон является одним из четырёх турниров Большого шлема. Проводится ежегодно в конце июня — начале июля.