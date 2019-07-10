Москва, 10 июля, 2019, 04:38 — ИА Регнум. Светофоры с круглыми секциями на российских дорога могут заменить на светофоры с квадратными секциями, пишет 10 июля газета «Известия».

Светофор

Кроме того, могут появиться скоростные турбоперекрёстки — по аналогии с рядом стран ЕС. Как отметил Александр Шумский, руководитель проектного технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте, на таких перекрёстках будет спецразметка, помогающая водителям выбрать лучшую траекторию движения по кольцу.

Отмечается, что уже в этом году такой перекрёсток может появиться в российской столице. Всё это предлагается зафиксировать в предварительном национальном стандарте.

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