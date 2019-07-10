Вашингтон, 10 июля, 2019, 04:40 — ИА Регнум. Министерство обороны США потратило на празднование Дня независимости Соединенных Штатов $1,2 млн, передает телеканал CBS со ссылкой на источник в Пентагоне.

U.S. Army Американские солдаты

Сообщается, что в 2019 году в рамках празднования Дня независимости США в Вашингтоне прошел парад военной авиации, а также военной техники. Зрителям показали боевые машины пехоты M2 Bradley и два танка M1A2 Abrams. Мероприятие завершилось праздничным фейерверком.

По данным телеканала CBS, полная стоимость мероприятия может превышать $1,2 млн. Однако именно эту сумму потратил Пентагон на парад авиации и военной техники.