Чикаго, США, 10 июля, 2019, 02:52 — ИА Регнум. Во втором квартале величина падения объёма поставок самолётов Boeing 737 составила 54%, сообщили в Boeing Company.

(сс) Andrei Dimofte Самолёт Boeing-737

Уточняется, что за II квартал компанией было поставлено 90 единиц этой модели. В аналогичный период 2018 г. компания поставила 194 Boeing 737.

Напомним, продажи Boeing 737 упали после очередной авиакатастрофы самолёта этой модели с большим числом погибших. Так, в результате крушения Boeing 737 под Аддис-Абебой 10 марта 2019 г. погибли 157 человек.