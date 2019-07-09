Москва, 10 июля, 2019, 02:08 — ИА Регнум. Адреса всех камер видеофиксации в российской столице опубликовал Центр организации дорожного движения в Twitter.

Камеры наблюдения

В списке — почти две с половиной тысячи точек. ЦОДД отмечает, что «камеры отлично видно издалека».

https://twitter.com/gucodd/status/1148599613949194240

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня российский президент Владимир Путин заявил, что в стране всё ещё недостаточно автодорог высокого качества.

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