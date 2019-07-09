Баку, 10 июля, 2019, 01:53 — ИА Регнум. «Карабахский конфликт должен быть урегулирован исключительно мирным путем, а Евросоюз поддерживает территориальную целостность Азербайджана», — таковы основные посылы, с которыми сегодня прибыл в Баку председатель руководящего органа ЕС, Европейского совета, Дональд Туск.

Дональд Туск и Ильхам Алиев

В столице Азербайджана руководитель ЕС встретился с президентом Ильхамом Алиевым, сначала проведя переговоры в расширенном составе, с участием делегаций, а затем в формате тет-а-тет.

«У [Карабахского конфликта] нет военного решения, есть лишь исключительно политическое урегулирование, основанное на нормах и принципах международного права. Евросоюз полностью продолжает усилия сопредседателей Минской группы, нацеленные на справедливое и долгосрочное решение вопроса, которое должно основываться на основополагающих принципах Хельсинкской декларации, — заявил Дональд Туск, сочтя необходимым, однако, особо подчеркнуть: — Евросоюз поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана».

Кстати, по словам главы Европейского совета, Брюссель намерен приложить усилия для подготовки армянского и азербайджанского обществ к мирному урегулированию карабахской проблемы.

«Евросоюз уже поддерживает действия по установлению мира и готов поддержать конкретные шаги, направленные на подготовку населения [двух стран] к миру», — сказал Дональд Туск.

По завершении переговоров с председателем Европейского совета президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь заявил, что главной причиной отсутствия прогресса в процессе карабахского урегулирования является Ереван.

«Деструктивная позиция Армении — это та главная причина, по которой конфликт до сих пор не урегулирован. Уверен, что усилия международного сообщества и Минской группы ОБСЕ должны быть направлены на скорейшее урегулирование проблемы. Статус-кво неприемлем и должен быть изменен, это изменение в свою очередь означает начало деоккупации азербайджанских территорий», — сказал Алиев.

Президент Азербайджана сегодня еще раз заявил, что карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе требований, содержащихся в документах, принятых ранее международными структурами, прежде всего ООН.

«Конфликт должен быть урегулирован на основе территориальной целостности Азербайджана и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН», — сказал Алиев.

Уже завтра глава Европейского совета Дональд Туск прибудет в Ереван, откуда 11 июля отправится в грузинский Батуми.

В четверг в столице Аджарии стартует международная конференция, посвященная 10-летию «Восточного партнерства», в которой примут участие премьер-министр Эстонии и министры иностранных дел еще 8 стран.