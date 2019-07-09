Архангельск, 10 июля, 2019, 00:12 — ИА Регнум. Россия утрачивает деревянные мельницы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель проекта по сохранению северных мельниц Анна Крючкова.

Russian-windmills.ru Мельница Дерягина из деревни Кимжа (Мезенский район, Архангельская область) построена в 1897 году, находится на историческом месте

«В России осталось очень мало мельниц — всего чуть более 100. Для сравнения когда-то только в Архангельской губернии их насчитывалось около тысячи, — рассказала она. — Чаще всего мельницы никому не принадлежат и оттого гибнут, но бывает, что мельницы находятся в чьей-то собственности, а на их содержание нет средств».

Если бы все упиралось в деньги, масштаб потерь, возможно, был бы не столь огромен. Основной проблемой сохранения мельниц является не только финансовый, но и кадровый вопрос: в России практически отсутствуют специалисты в данной области, отметила Крючкова.

«Мельница — это прежде всего инженерная конструкция, для поддержания ее в рабочем состоянии нужен специалист», — подчеркнула она.

В настоящее время проект «Северные мельницы» привлекает для сохранения памятников экспертов из Нидерландов, где мельничные традиции до сих пор сильны. За 12 лет совместной работы в Архангельской области удалось спасти несколько объектов культурного наследия. В этом году проект получил президентский грант в 2 млн рулей. На эти средства, в частности, будут проведены работы по спасению одной из самых северных мельниц России, которая находится в деревне Погорелец Мезенского района Архангельской области.

Недалеко от этого места — в поселке Кимжа в настоящее время создается международный центр по сохранению мельниц. Организаторы проекта «Северные мельницы» рассчитывают, что накопленный ими опыт будет интересен специалистам их других российских регионов.

Добавим, что создателям общероссийского реестра ветряных мельниц удалось обнаружить 106 объектов, из них 52 — в стабильном состоянии, 22 находятся в процессе разрушения и 11 — в руинированном состоянии.