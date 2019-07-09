Санкт-Петербург, 10 июля, 2019, 00:06 — ИА Регнум. Девятый Международный военно-морской салон (MBMC-2019) начинается в среду, 10 июля, в выставочном комплексе «Ленэкспо» на Васильевском острове Санкт-Петербурга. Помимо экспозиции в павильонах, он развернется на боевых кораблях и катерах, которые расположились у причального комплекса «Морской вокзал».

Валентин Илюшин ИА REGNUM Международный военно-морской салон (фото 2017 года)

МВМС-2019 продлится по 14 июля и соберет более 350 организаций-участников, в том числе 28 иностранных компаний из 19 стран. По данным устроителей, салон посетят 45 официальных делегаций из 33 государств.

В ходе салона, который проводится каждые два года, будут представлены отечественное и зарубежное кораблестроение и судостроение, корабельное вооружение, системы боевого управления, навигации, связи и управления, энергетические установки, морская авиация, инфраструктура базирования и обеспечения флота, новые материалы и перспективные технологии.

Кроме того, участниками салона станут компании, поставляющие корабельное и судовое оборудование, электронные компоненты, информационные технологии, оказывающие консалтинговые, финансовые и страховые услуги.

Экспозиция МВМС-2019 займет павильоны «Ленэкспо» общей площадью свыше 15 000 кв. метров, а также открытые площадки выставочного комплекса.

Особый интерес участников и посетителей салона всегда вызывают приходящие в Петербург боевые корабли и катера, которые находятся в составе ВМФ России и Погранслужбы ФСБ России. В этот раз их будет 17, в том числе новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов» и корвет «Стойкий», малые ракетные корабли «Мытищи» и «Серпухов».

Также в рамках МВМС-2019 состоится более 20 мероприятий конгрессно-делового характера, в том числе четыре научные конференции.