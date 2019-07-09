Светлогорск, Калининградская область, 9 июля, 2019, 23:41 — ИА Регнум. Народный артист России, заведующий кафедрой режиссуры игрового фильма, профессор ВГИК Владимир Хотиненко признал, что мир кино сейчас сильно феминизируется. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в рамках своего мастер-класса в Светлогорске 9 июля на XVI Международном кинофестивале «Балтийские дебюты» режиссер поделился впечатлениями от работы в приемной комиссии.

Пресс-служба кинофестиваля «Балтийские дебюты» Владимир Хотиненко

Увеличилось количество желающих поступить на режиссерский факультет ВГИК: в 2019 году приемная комиссия изучила около 900 работ, поданных на предварительный творческий конкурс (абитуриенты пишут автобиографию в художественной форме, описание случая из жизни, прикладывают фотоработы и другие материалы). В прошлые годы максимальное количество поступающих достигало 700. На очный экзамен будет приглашено около 150 человек, и только шестеро из них получат возможность учиться на бюджетной основе.

Пресс-служба кинофестиваля «Балтийские дебюты» Владимир Хотиненко

Профессор связывает такую популярность с техническим прогрессом — появлением гаджетов, на которые каждый может снимать свое кино.

Владимир Хотиненко «С одной стороны, хорошо, что кино демократизировалось, потому что среди всех искусств только кино было технически сложным. Но с другой, как будто открылись врата, и туда ломанулось большое количество людей, которые думают, что они могут быть режиссерами».

Владимир Хотиненко с радостью отметил повышение общего уровня знаний абитуриентов, ведь первый год обучения в институте ему вместе с другими педагогами приходится восполнять пробелы школьного образования по литературе, общей истории, русскому языку, истории искусств и другим базовым дисциплинам.

Пресс-служба кинофестиваля «Балтийские дебюты» Владимир Хотиненко

Одной из ключевых особенностей нынешнего набора Владимир Иванович назвал большой процент девушек, желающих связать свою жизнь с режиссурой. Как отметил заведующий кафедрой режиссуры игрового фильма, примерно 80% его абитуриентов — девушки. Даже на операторском факультете ВГИК, традиционно считающимся мужским, 60−70% поступающих — женщины.