Вашингтон, 9 июля, 2019, 23:04 — ИА Регнум. Отношение США к покупке Турцией российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) ПВО С-400 осталось неизменным, и Вашингтон является категорическим противником этой сделки, заявила 9 июля журналистам официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус.

Goodvint ЗРС С-400

При этом Ортагус в очередной раз подчеркнула, что в результате покупки российских зенитно-ракетных систем Турцию ожидают большие проблемы.

Официальный представитель госдепартамента США напомнила о законе CAATSA о противодействии противникам США путем санкций.

Ранее Вашингтон неоднократно грозил Анкаре исключением из программы поставок истребителей пятого поколения F-35 за сделку по закупке российских систем ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, первые комплексы С-400 могут быть доставлены в Турцию в июле текущего года. Обучение турецких военных, которыми укомплектуют расчёты комплексов российского производства, уже завершено.