Севастополь, 10 ноября, 2016, 19:52 — ИА Регнум. Севастопольский государственный университет лишился возможности ускоренного развития, поскольку вопрос передачи учебного комплекса института банковского дела решен не в пользу вуза, считает его ректор Валерий Кошкин.

«Возможная передача СевГУ комплекса была шансом быстрого развития для университета. Сейчас он перекрыт. Придется идти дольше и сложнее», — сказал Кошкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября «поставлена точка» в обсуждении, кому достанется комплекс современных учебных зданий бывшего Института банковского дела на улице Парковая. Напомним, на них претендовали, помимо Минобороны РФ, министерство образования и науки РФ (в этом случае помещения предполагалось передать СевГУ) и правительство Севастополя.

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Ситуация осложнена также необходимостью предоставить новые места 1,3 тыс студентам, нуждающимся в общежитии. Не так давно город передал университету несколько этажей в здании общежития института.

«Коллектив университета сожалеет, что не будет реализовано решение по передаче университету шести этажей профилактория. Без дополнительных мест в общежитиях мы сталкиваемся с непреодолимыми трудностями, — продолжает Кошкин. — Сейчас в общежитиях живут четыре тысячи студентов, и практически все общежития требуют ремонта и реконструкции. Куда переселять студентов на это время — очень сложный вопрос, особенно в ситуации сильного дефицита не только по времени, но и по ресурсам».