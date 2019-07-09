На святое посягнул. Порошенко встал на защиту военного парада от Зеленского
Киев, 9 июля, 2019, 22:14 — ИА Регнум. Решение действующего украинского президента Владимира Зеленского не проводить в Киеве военный парад на День независимости сильно расстроило экс-президента Украины Петра Порошенко, о чём он рассказал 9 июля в эфире телеканала «Прямой».
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Мощь
Напомним, по мнению Зеленского, такой парад является слишком дорогостоящим, а эти деньги лучше раздать военным в виде денежных премий.
Однако Порошенко заявил, что таким образом украинский народ лишится возможности «отдать дань уважения своей армии».