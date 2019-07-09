Екатеринбург, 9 июля, 2019, 19:35 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину представили проект одного из кластеров Универсиады, которую Екатеринбург примет в 2023 году. На площадке более 600 га в перспективном районе Новокольцовский разместятся часть деревни студенческих игр и спортивные объекты, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

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Презентацию кластера провёл глава совета директоров группы «Синара» Дмитрий Пумпянский. Эта компания намерена развивать площадку между Екатеринбургом и аэропортом «Кольцово». На ней будут созданы крытый гребной канал, дворец водных видов спорта, другие спортобъекты, зоны отдыха, а также медицинский сектор, общежития и т.д.

Как ране сообщало ИА REGNUM, 2 июля исполнительный комитет Международной федерации студенческого спорта (FISU) одобрил заявку Екатеринбурга на проведение летней Универсиады. Она пройдёт в 2023 году.