Екатеринбург, 9 июля, 2019, 19:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 9 июля встретился с многодетной семьёй Сыропятовых. Встреча прошла в Екатеринбурге, куда глава государства совершил рабочую поездку, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с многодетной семьей Сыропятовых

О семье Сыропятовых ИА REGNUM ранее рассказывало. В конце мая Владимир Путин вручил ей орден «Родительская слава». И было за что — у Максима и Лилии Сыропятовых в семье девять детей.

Президент расспросил членов семьи о переезде в новый дом. За чашкой чая он узнал, как многодетная семья устроилась на новом месте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июля Владимир Путин посетил Екатеринбург. Он выступил на глобальном саммите GMIS-2019, осмотрел экспозицию ИННОПРОМа и ответил на вопросы студентов и аспирантов УрФУ.