Московских автомобилистов призвали пересесть на метро из-за непогоды
Москва, 9 июля, 2019, 18:54 — ИА Регнум. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте в связи с ухудшением погодных условий в столице.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Московское метро
«В вечерний час пик лучше выбирайте метро — на дорогах будет плотно, мокро и медленно. Если без машины никак, будьте осторожны и внимательны, и паркуйтесь подальше от рекламы и деревьев», — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
Как передавало ИА REGNUM, ранее столичное управление МЧС России распространило экстренное предупреждение о надвигающейся на Москву грозе с дождём и ожидаемом усилении ветра до 15 метров в секунду.