ФРП станет стратегическим партнером проекта «Профстажировки 2.0»
Москва, 9 июля, 2019, 18:54 — ИА Регнум. Фонд развития промышленности (ФРП) станет стратегическим партнером проекта АНО «Россия — страна возможностей» и «Общероссийского народного фронта» «Профстажировки 2.0». Он привлечет на платформу профстажировки. рф новых работодателей из числа своих партнеров, которые разместят на ней практико-ориентированные задания — кейсы.
Фонд развития промышленности занимается софинансированием проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, экспорт, лизинг производственного оборудования, цифровизацию действующих производств, маркировку лекарств и повышение производительности труда и др. Компании смогут сгенерировать сотни кейсов по каждому из этих направлений.
На сегодняшний день в «копилке» проекта уже 930 кейсов от 290 компаний-работодателей, включая дочерние организации и филиалы. С 1 сентября студенты вузов и учащиеся средних специальных учебных заведений начнут готовить по ним курсовые и дипломные работы. Лучшие решения кейсов станут основанием для приглашения на стажировку.
Ключевыми партнерами уже стали ПАО «Россети», ПАО «Ростелеком», ПАО «Аэрофлот», ООО «СИБУР Холдинг», ФГУП «Почта России», ГК «Росатом», ГК «ВЭБ.РФ», «Группа ГАЗ» и другие компании.
Большинство задач компаний затрагивают проблемы цифровизации и цифровой экономики, новых технологий, маркетинговых исследований, экологии и программ профобразования. К осени планируется разместить на портале не менее трех тысяч кейсов работодателей.