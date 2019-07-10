Токио, 10 июля, 2019, 03:14 — ИА Регнум. Убеждение японского премьер-министра Синдзо Абэ, что переговоры с Россией о заключении мирного договора (читай — «возвращении» Курил) нужно вести в тихой и спокойной обстановке (то есть тайно, без ведома обоих народов), вызвало шквал едкой критики в ведущей японской газете «Асахи симбун», на страницах которой Абэ обвинили в дипломатической наивности. Какие претензии были высказаны в адрес премьера, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Kremlin.ru Синдзо Абэ

Издание никак не подтверждает свое мнение о том, что Абэ «согласился» требовать не все четыре острова, а только два, но критикует премьера за «провалившуюся уступку» и требует признать этот провал, пересмотрев стратегию. А корень зла — в излишней надежде Абэ «на свои личные связи с иностранными лидерами при решении сложных вопросов внешней политики».

«Он не смог проявить внимания к важным изменениям в международной обстановке, таким как ухудшение отношений России с США и ее усилия расширить связи с Китаем. Вне сомнения, избранная Абэ «дипломатия объятий» не позволит распутать сложный вопрос суверенитета островов», — бичует премьера издание.

Так что же делать? Вырабатывать широкий подход к вопросу, советует издание, вести конструктивный диалог с Россией и не гнаться за иллюзиями в условиях жесткой мировой дипломатии. А сработает ли?

Читайте статью Анатолия Кошкина «Японская газета обвиняет Абэ в дипломатической наивности».