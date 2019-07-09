ИННОПРОМ: Ставрополье и АФК «Система» планируют пятилетнее сотрудничество
Ставрополь, 9 июля, 2019, 18:32 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве правительства Ставропольского края и ПАО АФК «Система» подписали 9 июля на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ, проходящей в Екатеринбурге, губернатор Владимир Владимиров и председатель Совета директоров компании Владимир Евтушенков. Соглашение рассчитано на пять лет. Документ предусматривает развитие сотрудничества в самых разных сферах — от сельского хозяйства до информационных технологий. В частности, речь может идти о совместной реализации проектов «Умный город», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.
Губернатор подчеркнул: за подписанным соглашением — реализация новых проектов, которые принесут пользу Ставрополью и его жителям.
Владимир Евтушенков, в свою очередь, отметил, что Ставрополье является инвестиционно привлекательным регионом, АФК «Система» и дочерние компании здесь уже работают.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ открылась в Екатеринбурге 7 июля. 9 июля состоялось открытие Глобального саммита GMIS. В открытии саммита принял участие президент РФ Владимир Путин.