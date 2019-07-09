Москва, 10 июля, 2019, 02:38 — ИА Регнум. Если Великобритания хочет защитить свои либеральные ценности и доказать Владимиру Путину, что он не прав и либеральная идея вовсе не исчерпана, она — Великобритания — должна 31 октября кровь из носу выйти из ЕС, уверен топовый претендент на место британского премьера Борис Джонсон. А если, в его логике, дело дойдет до требования нового референдума, то над демократией будут смеяться (видимо, тоже Путин). О театре абсурда в исполнении Бориса Джонсона рассуждает наш обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

В веренице прочно упакованных алогизмов британского политика сквозит главный вопрос: а почему Брексит означает либерализм? И, соответственно, каким образом отсутствие Брексита означает насмешку над демократией? Если они равны, выходит, что либерализм как идейное течение не объединяет страны и народы, а разъединяет, в противовес декларациям. Так где разруха, в действиях или в головах? Или будущему премьер-министру очень хочется что-то Путину сказать, но сказать нечего, и приходится болтать? Тем более, что поговорить по существу есть о чём, например, каким образом в прогрессивном XXI веке соотносится с либерализмом сословное формирование верхней палаты парламента, куда, кроме аристократов-лордов, никому доступа нет. И это далеко не все вопросы, возникающие к Джонсону-либералу.

Прагматичные рассуждения об интересах западникам удаются куда лучше, чем смехотворные рассуждения о ценностях. Не потому смехотворные, что о принципах нельзя говорить, а потому, что кто бы говорил — те, кто не способен продвинуть вперед хоть что-то, что они называют «новым», без старого багажа.

Читайте статью Владимира Павленко «Борис Джонсон как гуру либерализма или не как…».