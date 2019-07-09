Оттава, 9 июля, 2019, 18:19 — ИА Регнум. Концерн Airbus и компания Boeing заявили, что могут выйти из процесса торгов на поставку Канаде новых истребителей. По их утверждению, конкурс преднамеренно делается с уклоном на выигрыш компании Lockheed Martin с её истребителем F-35. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники в авиастроении, пожелавшие остаться анонимными.

Robert Sullivan Lockheed Martin F-35 «Lightning II»

Канада собирается закупить 88 новых самолетов. Стоимость контакта составляет от 15 до 19 миллиардов долларов. Самолеты должны быть поставлены между 2025 и началом 2030-х годов. До 17 июля канадское правительство должно выпустить так называемый запрос предложений — окончательный список требований.

В конкурсе также принимает участие шведская компания Saab. Компания Boeing и концерн Airbus официально написали в Оттаву, выражая озабоченность по поводу текущих требований. Есть мнение, что некоторые спецификации явно благоприятствуют выбору истребителя F-35 производства компании Lockheed Martin.

Следует заметить, что Канада является частью международного консорциума, разработавшего F-35. Руководство страны заявило в 2010 году, что купит таких 65 самолетов, но позже отказалась от этого решения.