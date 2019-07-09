Москва, 9 июля, 2019, 18:11 — ИА Регнум. Британия должна не позднее чем через одни сутки представить доказательства и факты, под предлогом которых телеканалу RT и агентству Sputnik было отказано в аккредитации на конференцию по свободе СМИ, заявила 9 июля официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

В заявлении подчёркивается, что такая линия поведения показывает истинное отношение властей Британии к свободе слова.

«В противном случае будем расценивать озвученные обвинения в качестве клеветы, очерняющей деловую репутацию российских СМИ, яркого примера распространения «фейковых новостей» и дезинформации», — указано в заявлении МИД РФ.

«Полагаем, что другие страны и ответственные журналисты сделают соответствующие выводы», — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства и выразила надежду на то, что международные организации выскажут своё мнение относительно данного инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля МИД Британии отказал телеканалу RT и агентству Sputnik в аккредитации на конференцию по вопросу свободы СМИ «из-за их активного участия в распространении дезинформации».