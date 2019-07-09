Латакия, Сирия, 9 июля, 2019, 18:05 — ИА Регнум. Джихадисты в ночь с 8 на 9 июля начали новую наступательную операцию, целью которой стали позиции Сирийской арабской армии на севере провинции Латакия. В результате боевики сумели захватить высоту с отметкой 428. В наступлении принимают участие исламисты из террористических группировок «Хайят Тахрир аш-Шам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Исламской партии Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Минобороны России Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Следует заметить, что в провинции Латакия находится российская авиабаза Хмеймим. С 6 мая 2019 года, с момента начала на северо-западе Сирии наступательной операции Сирийской арабской армии при поддержке ВКС РФ, авиабаза неоднократно подвергалась обстрелам из РСЗО и атакам дронов. Все они были отбиты.

Сирийские военные пытались полностью ликвидировать очаг джихадистов в Латакии в ходе последней операции, однако несколько раз штурмовали и не смогли взять их ключевой опорный пункт горный город Кабани.

Также сообщается, что, по предварительным данным, боевикам днём 9 июля удалось захватить свой первый город в ходе наступления в Туркменских горах Северной Латакии. Это город Аттера.

Для отражения наступления джихадистов сирийская армия активно использует авиацию, в том числе, и вертолеты.

Эксперты отмечают, что в целом наземные действия сирийских военных в ходе начавшейся 6 мая 2019 года операции оставляют желать лучшего. Началась она успешно, но затем боевикам удалось отбить часть районов обратно.

Ради объективности стоит заметить, что, по оценке генерального штаба РФ, на начало мая 2019 года в регионе Большого Идлиба было сосредоточено 40−45 тысяч боевиков. Кроме того, есть достаточно много информации о том, что Турция, не стесняясь, оказывает им всестороннюю поддержку поставкой оружия, в том числе, и тяжелого, и боеприпасов.

Анкара также блокирует продвижение Сирийской арабской армии вглубь зоны Большого Идлиба. Дошло даже до взаимных обстрелов между сирийскими и турецкими военными. ИА REGNUM ранее анализировало ситуацию на северо-западе Сирии с учетом неконструктивной позиции Турции.