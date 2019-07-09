Ереван, 9 июля, 2019, 17:50 — ИА Регнум. 9 июля вступило в силу решение о конфискации имущества дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой во Франции. Деньги от продажи трех объектов недвижимости (квартиры в Париже, виллы в районе Сен-Тропе и замка в парижском пригороде), «приобретенных незаконным путем», должны будут вернуться в узбекский бюджет.

World economic forum Гюльнара Керимова

Французское издание RFI называет это решение «историческим прецедентом». В свою очередь армянское издание 1in. am называет решение «беспрецедентным для Армении решением во Франции».

Издание 1in. am «Излишне говорить, насколько это решение важно для Армении, учитывая постреволюционные реалии в Армении и одну из важных целей в них — возвращение государству и обществу отобранного у государства и общества Армении ресурса. Тем более учитывая то обстоятельство, что значительная часть присвоенного ресурса уже давно не в Армении, и на протяжении многих лет из страны были вывезены и за рубежом превратились в имущество, бизнес десятки и сотни миллионов и миллиардов»

Издание RFI рассказывает, как было принято данное решение. Судебный следователь Серж Турнер и прокурор французской национальной финансовой прокуратуры Николя Байето говорят о знаковой победе. В интервью RFI они отмечают, что нынешнее решение об «изъятии доходов, приобретенных незаконным путем», — первое подобное для Франции.

Как утверждает прокурор Байето, окончательное решение Ташкента по поводу французской собственности Каримовой было принято в этом году. Для этого «понадобилось 18 месяцев» переговоров, — уточняет прокурор Николя Байето, подчеркивая, что «решающим» стал их совместный с Сержем Турнером выезд в Ташкент в январе нынешнего года. Обсуждали, среди прочего, и то, какой юридический путь выбрать для возврата денег.

«Можно было пойти (гораздо более сложным) путем признания судебных решений, вынесенных в Узбекистане. А можно было сделать так, чтобы узбекское государство согласилось объявить себя (во Франции) потерпевшим и стать гражданским истцом. Именно эту процедуру и выбрали» узбекские власти, — рассказал RFI адвокат Стефан Секкальди, представляющий интересы Республики Узбекистан.

В итоге 26 июня представители «компаний по управлению недвижимостью», на которые были оформлены квартира, замок и вилла, пошли на сделку с французским следствием по т.н. процедуре «явки с предварительным признанием вины» (CRPC).

Процедура, которая может быть проведена только по согласию генпрокурора Франции, избавляет фигурантов от судебного разбирательства. Срок апелляции по этой процедуре как раз и вышел во вторник, 9 июля. Это значит, что все три объекта недвижимости считаются конфискованными.

А так как, по словам адвоката Секкальди, «изъятые (во Франции) объекты недвижимости не передаются иностранному государству» в качестве возмещения, то Узбекистан получит средства от их продажи.

Такие торги проходят под контролем AGRASC (французского Агентства по возврату изъятых и конфискованных активов). Парижская «квартира Каримовой» была продана с аукциона нынешней весной — за 14 миллионов евро, то есть в два с лишним раза ниже цены покупки.

Еще часть от конфискованных «средств Каримовой» — 2 миллиона евро — уйдет на компенсацию «следственных расходов». «Мы не хотели доходить в своей доброжелательности до глупости», — объясняет прокурор Николя Байето, подчеркивая, что, так как «нет никаких инструментов для измерения этих расходов, (мы) решили посчитать стоимость потраченного времени».