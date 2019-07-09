Ульяновск, 9 июля, 2019, 17:47 — ИА Регнум. В Сенгилеевском лесничестве Ульяновской области при патрулировании обнаружили сброс канализационных вод. При этом сброс фиксировали трижды, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве природы и цикличной экономики.

Mpr73.ru Канализационные стоки загрязняют лесной участок

В связи с поступлением информации о сбросе канализационных вод на территорию лесного фонда в Сенгилеевском районе сотрудниками лесничества проведено три патрулирования.

«24 апреля в Смородинском участковом лесничестве был обнаружен прорыв канализационной трубы, принадлежащий обществу «Силикатчик». Директор компании был наказан административным штрафом в размере 20 тыс. рублей. 3 июля также проводилось патрулирование, во время которого вновь зафиксировали загрязнение лесфонда. Был составлен протокол об административном правонарушении, произведён расчёт нанесённого ущерба, который составил 2 млн 103 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

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Материалы переданы в природоохранную прокуратуру, возбуждено дело об административном правонарушении. При патрулировании 5 июля «также был зафиксирован сброс канализационных вод в лес», материалы переданы в надзорное ведомство для приобщения к делу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области в ходе прокурорской проверки вскрыты нарушения водного законодательства в деятельности компании «Авиастар-СП»: по данным ведомства, в реку Урень сбрасывались ливневые и дренажных воды «при отсутствии решения о предоставлении водного объекта в пользование». В адрес организации внесено представление. В связи с тем, что нарушения не были устранены, прокурор обратился в суд, который удовлетворил требования надзорного ведомства.

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