Майкоп, 9 июля, 2019, 17:42 — ИА Регнум. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в работе совещания с регионами, посвящённом ходу реализации национальных проектов и достижению национальных целей развития России, которое 9 апреля провел первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов. Основной темой совещания стали вопросы освоения регионами федеральных субсидий на реализацию нацпроектов, а также выполнения национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости населения», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Пресс-служба главы Республики Адыгея Вице-премьер правительства РФ Антон Силуанов

В ходе обсуждения главы регионов сообщили о ситуации на местах, внесли свои предложения. Антон Силуанов, подводя итоги совещания, дал ряд поручений, в частности — по совершенствованию работы системы «Электронный бюджет», информированию бизнеса о возможностях нацпроектов. Как отмечалось, одной из действенных мер для развития предпринимательской инициативы является создание промышленных парков.

В Адыгее разработано 49 региональных проектов, направленных на выполнение целей и задач национальных проектов. В 2019 году суммарный объём финансирования по ним составляет почти 3,5 млрд рублей, в том числе свыше 3 млрд рублей — за счет средств федерального бюджета. 140 млн рублей планируется направить на финансирование региональных проектов в сфере поддержки МСП. С начала текущего года объем кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с применением гарантийной поддержки составил почти 200 млн рублей. Параллельно идёт работа над созданием индустриального парка «Яблоновский», который предполагает размещение промышленных объектов на участке 471 га.

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» создаётся центр «Мой бизнес» — на единой площадке будут работать организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП, — микрофинансовые, гарантийные организации, бизнес-инкубатор и Фонд развития промышленности. Также идёт формирование регионального Центра поддержки экспорта.