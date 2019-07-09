Ростов-на-Дону, 9 июля, 2019, 17:35 — ИА Регнум. В различных ростовских мессенджерах появилась уточнённая информация о пожаре, который вспыхнул в музыкальном театре. Так, площадь возгорания составила 200 кв. метров.

Rostovopera.ru Фрагмент спектакля «Дюймовочка» в постановке Ростовского музыкального театра

Пламя появилось на 17 этаже здания. Пожару присвоен второй ранг сложности.

«Тушение затруднено низким давлением воды в гидрантах. Вызвана аварийная служба Водоканала. На месте развернут оперативный штаб для ликвидации пожара», — сообщает telegram-канал «Че по Ростову?».

По имеющимся данным, огнём объято пожара 200 кв. метров.

Напомним, что здание, расположенное в центре Ростова-на-Дону, в настоящее время ремонтируют.