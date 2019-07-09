Ростов-на-Дону, 9 июля, 2019, 17:28 — ИА Регнум. В центре Ростова-на-Дону произошёл пожар. Очевидцы в социальных сетях сообщают о том, что загорелся музыкальный театр.

Rostovopera.ru Гала-концерт Ростовского государственного музыкального театра

Так, судя по распространённым в различных мессенджерах фотографиям, огонь вспыхнул на крыше. Стоит отметить, что здание в настоящее время ремонтируют. Вероятно, возгорание могло произойти во время ремонтных работ.

Официальных комментариев от экстренных служб пока не поступало. Информация уточняется.

ИА REGNUM отмечает, что здание Ростовского государственного музыкального театра своими формами напоминает открытый рояль. Его начали строить в начале 1970-х, а завершили в 1999 году.