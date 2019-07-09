Унцукульский район, Дагестан, 9 июля, 2019, 17:40 — ИА Регнум. Очередной факт списания похищенной электроэнергии на добросовестных абонентов выявлен в Дагестане. На этот раз в совершении подлога заподозрен оператор сетевой компании в Унцукульском районе республики. Расследование дела ведётся по статье о подделке документов, сообщили ИА REGNUM 9 июля в пресс-службе регионального управления МВД.

Установлено, что подозреваемый в марте 2019 года незаконно внес в акты о безучетном потреблении электроэнергии ложные данные о хищении ресурса на сумму более 340 тысяч рублей. Средства были списаны на потребителей, проживающих в селах Унцукуль и Балахани.

Читайте также: Владимир Путин потребовал пресечь хищения света и газа в Дагестане

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в середине мая, по подозрению в совершении аналогичных преступлений были задержаны двое сотрудников указанной сетевой компании — оператор и электромонтер оперативно-выездной бригады. Списание более 370 тысяч рублей они осуществили на счета девяти умерших граждан.

В отделе полиции мошенники признались, что действовали по поручению начальника сетевой компании. Тем самым сотрудники стремились возместить потери электроэнергии и улучшить показатели работы по привлечению абонентов к ответственности за самовольное подключение к линиям электропередачи.