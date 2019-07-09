Севастополь, 9 июля, 2019, 16:59 — ИА Регнум. Законодательное собрание Севастополя утвердило закон об отзыве губернатора во втором чтении. Решение принято 9 июля на очередном пленарном заседании, сообщил журналистам депутат Борис Колесников. По его словам, «за» проголосовали 13 депутатов, остальные воздержались. Всего, напомним, в составе городского парламента 24 депутата.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Закон ожидаемый, анонсированный, но поддержать его в такой редакции не смогу, поскольку необходимо внести соответствующие изменения в устав города. Поэтому при голосовании я воздержался от принятия данного закона», — отметил депутат.

В документе прописаны основания, по которым возможен отзыв главы Севастополя, — например нарушения законодательства, которые подтверждены судом.

Как сообщало ИА REGNUM, губернаторский законопроект рассматривался депутатами в феврале 2018 года, однако в тот раз он не смог набрать достаточного количества голосов, чтобы быть принятым в первом чтении. Прошел первое чтение законопроект лишь спустя несколько заседаний.

Парламентарии отмечали, что документ предполагает ряд дополнительных ограничений, которые противоречат федеральному законодательству. Например, в пакете документов для начала процедуры отзыва нужно предоставить документы, которые не предусмотрены федеральным законодательством.