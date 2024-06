Санкт-Петербург, 9 июля, 2019, 16:52 — ИА Регнум. Американская певица Кристина Агилера выступит в Санкт-Петербургском «Ледовом дворце» 21 июля. Концерт исполнительницы пройдёт в рамках её первого за последние 13 лет тура по Европе, сообщает компания PMI SHOW.

Raffaele Fiorillo Кристина Агилера. Сан-Ремо, 2006

Кристина Агилера впервые выступит в Санкт-Петербурге. В программе концерта её наиболее популярные композиции: Dirrty, Genie in a Bottle, Ain't No Other Man, Fighter, а также песни с вышедшего в 2018 году альбома Liberation.

На разогреве у Агилеры выступит российская певица и фотомодель Ханна. Свою сольную карьеру артистка начала в 2013 году с выпуска композиции «Я просто твоя» и одноимённого музыкального клипа. За время своей карьеры Ханна выпустил один студийный альбом и более 20 песен.

Напомним, Кристина Агиллера стала единственным артистом младше 30 лет, чье имя журнал Rolling Stone включил в список 100 величайших исполнителей всех времен. Также исполнительница была наставником на шоу The Voice, получила шесть престижных премий «Грэмми», а её композиции пять раз возглавляли чарт Billboard Hot 100.