Владимир, 9 июля, 2019, 16:59 — ИА Регнум. Депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России. Рейтинг был составлен журналом Forbes по итогам декларационной кампании 2019 года.

Kolbasa-vs.ru «Владимирский стандарт»

Согласно рейтингу «Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих 2019», доходы Антова и его семьи составил 9 млрд 968,14 млн рублей.

В седьмом созыве законодательного собрания Владимирской области Павел Антов возглавляет комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии, а также входит в состав комитета по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам семьи, молодёжи и средствам массовой информации. Входит во фракцию «Единая Россия».

В 2000 году Антов основал группу компаний «Владимирский стандарт» и сейчас является её вице-президентом. Также он основал художественное объединение «АртСоюзЗебра», галерею Владимирской школы живописи и постоянную экспозицию «АртСоюзаЗебра» в Центральном доме художника в Москве.

После того как на официальном портале заксобрания были опубликованы декларации депутатов, Антов заявил журналистам, что он как индивидуальный предприниматель не может иметь дохода в 10 млрд рублей — это выручка предприятия, а не его реальный доход.