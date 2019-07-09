Ярославль, 9 июля, 2019, 16:36 — ИА Регнум. Ярославский областной суд отменил решение Кировского районного суда в пользу ООО «СВЕЗА-Лес», которое проектирует целлюлозный комбинат на Рыбинском водохранилище в Вологодской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом суде.

Pixabay.com Молоток судьи

Как ранее сообщало Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура вынесла предостережение ООО «СВЕЗА-Лес». Речь шла о том, что заказчик проекта завода должен провести общественное обсуждение природоохранных мер не только в Вологодской, но и Ярославской области. Прокуроры посчитали, что целлюлозный завод окажет негативное воздействие на территорию соседнего региона. В связи с этим и было объявлено предостережение.

«СВЕЗА-Лес» оспорила это предостережение в Кировском суде Ярославля и выиграло иск. Однако природоохранная прокуратура и департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области обжаловали решение первой инстанции в областном суде.

Своим определением облсуд отменил решение суда первой инстанции. Предостережение таким образом осталось в силе. Если оно устоит и в дальнейших инстанциях, это даст возможность ярославским властям требовать обсуждения проекта и на территории Ярославской области. Пока что прошли обсуждения только технического задания при разработке мероприятий по охране природы (включая оценку негативного воздействия на окружающую среду). Впереди еще два этапа общественных обсуждений.

А значит, есть шанс, что общественность региона также будет включена в обсуждение строительства экологически опасного объекта.