Москва, 9 июля, 2019, 16:35 — ИА Регнум. Чистый вывоз капитала из России частным сектором за первое полугодие 2019 года составил $27,3 млрд, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит 9 июля пресс-служба Банка России.

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По оценке регулятора, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации за период с января по июнь составило $45,8 млрд против $47,7 млрд за такой же период прошлого года.

В комментарии ЦБ отмечается, что снижение показателя «стало результатом незначительного уменьшения профицита внешней торговли товарами вследствие более существенного снижения стоимостного показателя экспорта товаров по сравнению с их импортом».

«Сальдо финансовых операций частного сектора в январе — июне 2019 года, согласно оценке Банка России, составило $27,3 млрд ($11,1 млрд в январе — июне 2018 года)», — говорится в сообщении.

Определяющую роль в формировании данного показателя сыграли операции банков по размещению средств за рубежом и погашению обязательств перед нерезидентами, операции прочих секторов оказали нейтральное влияние, отмечают в ЦБ.

Напомним, в июне Банк России повысил свой прогноз по оттоку капитала из страны по итогам 2019 года с прежних $35 млрд до $50 млрд. Прогноз на 2020 год был повышен с $17 млрд до $22 млрд, на 2021 год — сохранён на уровне $13 млрд.