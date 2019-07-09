Рыбинск, Ярославская область, 9 июля, 2019, 16:02 — ИА Регнум. В Ярославской области Рыбинский городской суд вынес приговор двум жительницам города, которые организовали нелегальный банк. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Деньги

Женщины 32 и 37 лет в 2015—2016 годах открыли офис в Рыбинске, в котором оказывали услуги по обналичиванию денежных средств.

«Клиентами «банка» стали юридические лица, заинтересованные в сокрытии реальных результатов фактической финансово-хозяйственной деятельности организации и уклонении от уплаты налогов. Без какой-либо лицензии, используя компьютерную технику и подставные организации, им удалось осуществить банковские операции на сумму свыше 145 миллионов рублей, получив незаконный доход в виде комиссионного вознаграждения на сумму более 4 миллионов рублей», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

Работу подпольного банка прервала полиция. Суд признал женщин виновными в преступлении по статье «Незаконная банковская деятельность» и приговорил к лишению свободы условно сроком 1 год 8 месяцев и 1 год 6 месяцев.