Тюмень, 9 июля, 2019, 16:16 — ИА Регнум. Девять уральских парламентариев вошли в сотню самых богатых депутатов и госслужащих России 2019 года по версии Forbes. Все они являются членами партии «Единая Россия», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Диего Ривера. Ночь богатых (фрагмент). 1928

Сразу отметим, что цифры рейтинга Forbes не совпадают с задекларированными за 2018 год денежными доходами, так как учитывался семейный совокупный доход «слуг народа».

На самой верхушке списка находится депутат Константин Струков, занимающий второе место в рейтинге «Власть и деньги» Forbes. Он задекларировал 4,4 млрд доходов за 2018 год. Является президентом УК «Южуралзолото Группа компаний».

На восьмом месте — депутат Курганской областной думы Дмитрий Ильтяков, задекларировавший 1,6 мдрд доходов за 2018 год. Он является совладельцем мясоперерабатывающего холдинга «Велес», в который входят мясокомбинат, свиноводческие комплексы, консервный завод и сеть фирменных магазинов. Напомним, его старший брат — Александр Ильтяков — является депутатом Государственной думы России.

На 15-м месте — депутат Курганской областной думы Олег Колташов, который занимается переработкой зерна. Парламентарий показал доход за 2018 год в 765,9 млн рублей. И прославился недавней фотосессией в стиле ню.

«Самая большая проблема, которая надвигается на людей пожилого, среднего возраста — внутреннее одиночество. Душевное одиночество лучше всего в своем стихотворении описал Иосиф Бродский «Вот я стою в распахнутом пальто», — пояснил свой порыв порталу «Область 45» депутат Колташов.

На 46-м месте — депутат Заксобрания Челябинской области, совладелец строительной компании «Артель-С» Николай Янов. Он задекларировал 330,8 млн рублей. Отмечается, что феврале 2019-го прокуратура Челябинской области требовала лишить его мандата из-за предполагаемого владения активами в Чехии, в том числе банковским счетом на €65 млн. Суд в ходатайстве надзорному ведомству отказал.

На 51-м месте — депутат Заксобрания Челябинской области, президент комбината хлебопродуктов «Злак» и продовольственной компании «Увелка» Валерий Филиппов. Он задекларировал 282,3 млн рублей доходов.

На 54-м месте — депутат Тюменской областной думы Дмитрий Горицкий, который до 2019 года возглавлял «Запсибкомбанк». Он задекларировал 271,4 млн рублей доходов. И традиционно, не первый год, возглавляет рейтинг самых состоятельных депутатов тюменского регионального парламента.

На 64-м месте — депутат думы ХМАО Андрей Осадчук, который более известен как директор ООО «АСМ Констракшн» и руководитель инвестиционного проекта ТРЦ «Оазис Плаза» в югорских городах Нягань и Белоярский, задекларировал совокупный семейный доход 241,5 млн рублей доходов.

На 65-м месте — депутат думы ХМАО Алексей Андреев. Основной владелец дорожно-строительной компании «Автобан» показал доход в 240,4 млн рублей.

На 72-м месте — вице-спикер Заксобрания Челябинской области Семён Мительман, совокупный доход семьи которого составил в 2018 году 217,8 млн рублей. Отмечается, что Семён Мительман в 1992 году участвовал в организации первой финансовой биржи в Челябинске. В 1993 году основал торгово-промышленную компанию «Мизар», в 1994-м — ассоциацию «Хлебпром», в которую вошли четыре хлебозавода. Является автором нескольких книг и девяти музыкальных альбомов.

Примечательно, что среди депутатов, вошедших в сотню миллионеров, не оказалось представителей региональных парламентов Ямало-Ненецкого округа и Свердловской области.