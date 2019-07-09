Девять уральских депутатов вошли в ТОП-100 самых богатых по версии Forbes
Тюмень, 9 июля, 2019, 16:16 — ИА Регнум. Девять уральских парламентариев вошли в сотню самых богатых депутатов и госслужащих России 2019 года по версии Forbes. Все они являются членами партии «Единая Россия», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Сразу отметим, что цифры рейтинга Forbes не совпадают с задекларированными за 2018 год денежными доходами, так как учитывался семейный совокупный доход «слуг народа».
На самой верхушке списка находится депутат Константин Струков, занимающий второе место в рейтинге «Власть и деньги» Forbes. Он задекларировал 4,4 млрд доходов за 2018 год. Является президентом УК «Южуралзолото Группа компаний».
На восьмом месте — депутат Курганской областной думы Дмитрий Ильтяков, задекларировавший 1,6 мдрд доходов за 2018 год. Он является совладельцем мясоперерабатывающего холдинга «Велес», в который входят мясокомбинат, свиноводческие комплексы, консервный завод и сеть фирменных магазинов. Напомним, его старший брат — Александр Ильтяков — является депутатом Государственной думы России.
На 15-м месте — депутат Курганской областной думы Олег Колташов, который занимается переработкой зерна. Парламентарий показал доход за 2018 год в 765,9 млн рублей. И прославился недавней фотосессией в стиле ню.
На 46-м месте — депутат Заксобрания Челябинской области, совладелец строительной компании «Артель-С» Николай Янов. Он задекларировал 330,8 млн рублей. Отмечается, что феврале 2019-го прокуратура Челябинской области требовала лишить его мандата из-за предполагаемого владения активами в Чехии, в том числе банковским счетом на €65 млн. Суд в ходатайстве надзорному ведомству отказал.
На 51-м месте — депутат Заксобрания Челябинской области, президент комбината хлебопродуктов «Злак» и продовольственной компании «Увелка» Валерий Филиппов. Он задекларировал 282,3 млн рублей доходов.
На 54-м месте — депутат Тюменской областной думы Дмитрий Горицкий, который до 2019 года возглавлял «Запсибкомбанк». Он задекларировал 271,4 млн рублей доходов. И традиционно, не первый год, возглавляет рейтинг самых состоятельных депутатов тюменского регионального парламента.
На 64-м месте — депутат думы ХМАО Андрей Осадчук, который более известен как директор ООО «АСМ Констракшн» и руководитель инвестиционного проекта ТРЦ «Оазис Плаза» в югорских городах Нягань и Белоярский, задекларировал совокупный семейный доход 241,5 млн рублей доходов.
На 65-м месте — депутат думы ХМАО Алексей Андреев. Основной владелец дорожно-строительной компании «Автобан» показал доход в 240,4 млн рублей.
На 72-м месте — вице-спикер Заксобрания Челябинской области Семён Мительман, совокупный доход семьи которого составил в 2018 году 217,8 млн рублей. Отмечается, что Семён Мительман в 1992 году участвовал в организации первой финансовой биржи в Челябинске. В 1993 году основал торгово-промышленную компанию «Мизар», в 1994-м — ассоциацию «Хлебпром», в которую вошли четыре хлебозавода. Является автором нескольких книг и девяти музыкальных альбомов.
Примечательно, что среди депутатов, вошедших в сотню миллионеров, не оказалось представителей региональных парламентов Ямало-Ненецкого округа и Свердловской области.