Екатеринбург, 9 июля, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Всё более ускоряющаяся технологическая трансформация радикально меняет облик целых регионов, индустрий, принципы производства, бизнес-моделей, системы искусственного интеллекта, 3D-печать, другие разработки оказывают колоссальное воздействие на эффективность управления и производительность труда. Об этом на саммите GMIS-2019 заявил 9 июля президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM ТБО

«Казалось бы, вот она — новая промышленность без труб и телефонов, то постиндустриальное общество, свободное от экологических рисков, о котором так мечтали и так грезили футурологи XX века. Однако надежды на то, что сами по себе новые технологии спасут планету от возрастающего антропогенного влияния, нагрузки, во многом оказались иллюзией», — сказал президент.

«Деградация природы и климата продолжается. И всё острее даёт о себе знать засухами, пожарами и природными катаклизмами. Кстати говоря, мы в России чувствуем это наиболее остро. Температура в России растёт в два с половиной раза быстрее, чем в целом на планете. И вот, пожалуйста, — смотрите, что в Иркутской области происходит. И пожары там масштабные — тысячи, сотни тысяч гектаров леса горят, и наводнения страшные», — добавил Владимир Путин.

«Если ничего не предпринимать, то бурное технологическое развитие не сгладит, а, напротив, обострит весь комплекс экологических вызовов, включая изменение климата и истощение ресурсов», — отметил Владимир Путин.