Мюнхен, Германия, 9 июля, 2019, 15:55 — ИА Регнум. Немецкая компания BMW представила свой первый серийный электрокар Mini мощностью 184 л. с. Об этом 9 июля сообщает издание Motor1.

Ru.motor1.com Электрический BMW Mini

Экстерьер электрокара не отличается от версий с бензиновым мотором. Электродвигатель размещён под капотом вместе с силовой электроникой. Агрегат приводит передние колёса в движение через одноступенчатый редуктор. Литий-ионный аккумулятор имеет T-образную форму и интегрирован в центральный тоннель. Таким образом, объём багажника остался неизменным. Также автопроизводители снабдили электрокар системой, которая замедляет авто при отпущенной педали газа.

Для защиты батарей клиренс Cooper SE был увеличен примерно на 18 мм. Стоит отметить, что установка электромотора и аккумулятора сделала хэтчбек тяжелее на 150 кг.

С 0 до 100 км/ч электрокар разгоняется за 7,3 секунды, а максимальная скорость авто составляет 150 км/ч. Электрический Mini заряжается на 80% за 2,5 часа, а полностью батарея заряжается за 3,5 часа.

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