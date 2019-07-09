Ярославль, 9 июля, 2019, 15:15 — ИА Регнум. В Ярославской области предприятие «Рыбинскэлектротранс» выиграло суд по иску о тарифе на проезд в троллейбусе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор предприятия Владимир Матросов.

Rtu76.ru Троллейбус в Рыбинске

Предприятие оспаривало экономически обоснованный тариф, утвержденный региональным департаментом ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов. В декабре 2018 года департамент установил тариф на проезд в 20 рублей на 2019 год.

«В этот тариф не были включены затраты на услуги государственного предприятия «Яроблтранском» на обслуживание транспортных карт при перевозке льготников. «Яроблтранском» берет процент за обслуживание карт. Около 3 млн рублей в год предприятие платит ему из своих средств. В тарифе это не учитывается. По нашим расчетам это 30 копеек за одну поездку. Суд стал на нашу сторону, обязав департамент пересмотреть тариф», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Владимир Матросов.

Решение суда вступило в силу 21 июня. Однако не все так просто. Мэрия Рыбинска считает, что если тариф отменен, то должен действовать предыдущий, утвержденный на 2018 год. Он составляет 18 рублей 85 копеек. В прошлом году такая цена проезда вызвала скандал: сложно представить, как люди будут платить за проезд при такой цене.

«Новый тариф должен утвердить областной департамент. Пока этого не случилось, действует тариф 18.85. Мы обратились в областное правительство с просьбой при утверждении нового тарифа учесть негативный опыт с копейками. Но предприятие должно доказать экономическую обоснованность своих расчетов. Мы на этот процесс влиять не можем», — сообщила газете «Рыбинские известия» директор департамента ЖКХ, транспорта и связи администрации города Рыбинска Олеся Минеева.

В «Рыбинскэлектротрансе» не согласны с позицией мэрии и продолжают возить пассажиров за 20 рублей. Там считают, что тариф никак не может измениться в меньшую сторону из-за решения суда.

Между тем, по словам Владимира Матросова, именно это планирует сделать департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов, где сейчас утверждают новую стоимость проезда.

«В департаменте есть экспертное заключение, в котором обосновывается тариф в 19 рублей 90 копеек. Считаю, что это выкручивание рук в ответ на наше обращение в суд и выигранный иск», — рассказал Владимир Матросов.

В Рыбинске тариф на проезд в троллейбусе ниже, чем в Ярославле, где пассажиры платят за одну поездку 23 рубля.