Главный судебный пристав назначен в Чувашии
Чебоксары, 9 июля, 2019, 15:06 — ИА Регнум. На пост руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашии назначен Анвар Закиров, который семь месяцев исполнял обязанности главы ведомства, а до этого работал заместителем руководителя управления ФССП по Татарии. Сегодня, 9 июля, его представил главе Чувашии Михаилу Игнатьеву заместитель директора ФССП Денис Фирстов.
В релизе пресс-службы главы республики отмечается, что стороны обсудили «организацию взаимодействия службы судебных приставов с органами государственной власти» Чувашии «по вопросам исполнительного производства и стоящие перед судебными приставами региона задачи». Особое внимание было уделено взаимодействию в части взыскания алиментов, задолженности по арендным платежам, а также задолженности предприятий, находящихся в предбанкротном состоянии.
Денис Фирстов констатировал, что за «недолгий период работы» Анвара Закирова в должности руководителя ведомства не допущено «снижения основных показателей, управление показывает небольшой, но стабильный рост». В I полугодии взыскано около 3 млрд рублей, в консолидированный бюджет перечислено около 1 млрд рублей, в республиканский — порядка 100 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, Закиров сменил на посту Анатолия Иванова, который проработал в должности восемь лет и в июне 2018 года переведён на пост главы УФССП по Марий Эл.
Справка ИА REGNUM . Анвар Закиров родился 17 января 1979 года в городе Бавлы Татарии. Является выпускником Казанского государственного технологического университета (специальность «Техника и физика низких температур», квалификация — инженер») и Казанского государственного университета имени В.И. Ульянова — Ленина (специальность «Юриспруденция», квалификация — юрист).
В 2001 году пришёл в УФССП по Татарии, начав работу приставом-исполнителем. В 2016 году назначен заместителем начальника отдела, а затем и начальником отдела организационно-аналитической работы и зонального контроля управления организации исполнительного производства. 19 июня 2018 года назначен заместителем руководителя УФССП по Татарии. В декабре 2018 года назначен исполняющим обязанности руководителя УФССП по Чувашии, 8 июля 2019 года возглавил ведомство.