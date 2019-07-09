Москва, 9 июля, 2019, 14:51 — ИА Регнум. России необходимо на порядки увеличить долю граждан, желающих заниматься бизнесом и имеющих для этого возможность, чтобы добиться прорыва в объёмах частного инвестирования. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 июля заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«Где-то около шести процентов молодых людей хотят и готовы начать бизнес, но только два процента открывают его. Это недостаточно для страны, желающей прорыва в том числе в области частной инициативы и частных инвестиций, на основе которых будет обеспечиваться экономический рост», — заявил Кудрин.

«В странах, которые бурно развиваются, (доля) желающих открыть свой бизнес доходит до 40−50%. Это в Индонезии, которая дышит нам в затылок по темпам экономического роста, это больше 50%. А у нас — меньше 10%. Это является плохим индикаторам, улучшить отношение к предпринимательству и улучшить безопасность предпринимательства», — подчеркнул он.

По его словам, список вопросов, которые требуется решить для улучшения инвестиционного климата, соответствующим национальным проектом не ограничивается.

«Я бы обратил внимание на целый ряд вопросов, связанных с работой правоохранительных органов. У нас больше половины предпринимателей считают работу в бизнесе опасной, а работу правоохранительных органов недостаточно справедливой и прозрачной», — отметил Кудрин.

«Эти вопросы должны решаться вне проекта национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства. Только такое общее улучшение инвестиционного климата увеличит доверие населения, молодёжи к этому виду деятельности», — добавил он.