Кемерово, 9 июля, 2019, 10:41 — ИА Регнум. В Кемерове завершила свою работу II Всероссийская научно-практическая конференция образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко. Как сообщает отдел по связям с общественностью кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК), в 2019 году её участниками стали 400 учителей и преподавателей физики, химии, математики, программирования, робототехники и технического творчества из различных регионов страны. Конференция проходила в Кузбассе впервые. Поддержку в её проведении оказали правительство Кемеровской области, Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачёва, компании Еврохим, СУЭК и Сибирская генерирующая компания (СГК).

Отдел по связям с общественностью кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании В Кемерове завершилась конференция центров Фонда Андрея Мельниченко

Результаты деятельности центров детского научного и инженерно-технического творчества, созданных Фондом Андрея Мельниченко в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Новомосковске, Невинномысске, Кемерове и Ленинске-Кузнецком, представляли не только их руководители, но и преподаватели. Участники делились достижениями за год, методическими наработками, проблемами, предлагали пути дальнейшего совершенствования работы с одарёнными школьниками.

Как оценить талант? Как создать условия для его развития? Какое будущее ждёт талантливого ребёнка? Какой должна стать образовательная система в условиях новых вызовов — от бесконечных стрессов, вызванных современным образом жизни, до соперничества человека и искусственного интеллекта, которое уже началось? На эти и другие вопросы отвечали исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник, заместитель губернатора Кемеровской области Елена Пахомова, ректор КузГТУ имени Т.Ф. Горбачёва Андрей Кречетов, д.б.н., профессор биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин, д.х.н., член-корреспондент РАН, и.о. декана химического факультета МГУ Степан Калмыков, д.ф.-м.н., заведующий Лабораторией математического моделирования сложных систем отделения теоретической физики Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, профессор кафедры дискретной математики МФТИ Андрей Леонидов и другие эксперты.

Интенсивный обмен педагогическими практиками проходил и в условиях работы интерактивной площадки ЦДНИТТ при КузГТУ «УникУм», на которой воспитанники фонда, ставшие победителями и призёрами всероссийских и международных конкурсов, демонстрировали свои проекты. Участники же конференции смогли, общаясь с ребятами, оценить не только концептуальную составляющую представленных изобретений, но и убедиться в том, что они уже успешно реализованы на практике.

В формате мастер-классов своими профессиональными находками с участниками конференции поделились заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 1514 (г. Москва), лауреат конкурса «Учитель года Москвы — 2009» Юрий Бобринев, руководитель методического объединения учителей математики, физики и информатики ГБОУ «Школа № 1520 им. Капцовых» (г. Москва), лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2011» Алексей Доронин, учитель химии МОУ Лицей №5 им. Ю.А. Гагарина (г. Волгоград), лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2016» Евгений Ковалев, ведущий контент-аналитик компании «Лаборатория Касперского», абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель Года России — 2013» Андрей Сиденко и преподаватели образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко.

Обобщая результаты II Всероссийской научно-практической конференции образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко, Александр Чередник задал вектор развития сформировавшейся системы центров детского научного и инженерно-технического творчества: «Обеспечение «социального лифта» для одарённых детей и талантливой молодёжи, углублённое изучение естественных наук в регионах присутствия компаний ЕвроХим, СУЭК, СГК, создание дополнительного источника по подготовке высококлассных специалистов для российской экономики — основные задачи, которые мы реализуем через программы Фонда Андрея Мельниченко».