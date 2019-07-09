Калуга, 9 июля, 2019, 13:16 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Калуга» имени К. Э. Циолковского стал лауреатом Евразийской премии в области авиационного маркетинга 2019 года в номинации «Аэропорт года» в группе E (объем перевозок до миллиона пассажиров в год). Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского аэропорта Елена Галанова, церемония награждения состоялась 8 июля 2019 года в Красноярске.

Admoblkaluga.ru Награда в области авиационного маркетинга в номинации «Аэропорт года».

Евразийская премия в области авиационного маркетинга среди авиакомпаний, аэропортов и других предприятий гражданской авиации Евразийского региона была учреждена Центром стратегических разработок в гражданской авиации (ЦСР ГА) для поощрения предприятий, которые достигли выдающихся результатов в области маркетинга и коммерции по итогам 2018 года.

Премия предусматривает выбор лауреатов с помощью объективной оценки измеряемых критериев и качественных характеристик деятельности авиакомпаний и аэропортов в части коммерческой и маркетинговой деятельности.