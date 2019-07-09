Калуга, 9 июля, 2019, 12:31 — ИА Регнум. В Калужской области недостаток рабочей силы частично компенсируется привлечением иностранных трудовых мигрантов, сообщили 9 июля корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве труда и социальной защиты.

Admoblkaluga.ru В калужском региональном многофункциональном миграционном центре

Так, за пять месяцев 2019 года на территории региона на миграционный учет поставлено более 94,5 тыс. (за аналогичный период 2018 года — более 100 тыс.) иностранных граждан. Снято с миграционного учета 48,7 тыс. лиц (за 5 месяцев в 2018 году — 37 тыс.).

С начала 2019 года иностранным работникам оформлено и переоформлено более 12,2 тыс. патентов для осуществления трудовой деятельности (за аналогичный период 2018 года — 11,6 тыс. патентов), 414 — разрешений на работу (за аналогичный период прошлого года — 455).

В соответствии с действующим законодательством Калужская область ежемесячно определяет потребность в иностранной рабочей силе. Принимается в расчет решение глав муниципальных образований о целесообразности привлечения иностранных работников, предоставление работодателями гарантий жилищного обустройства. Повышение требований к работодателями позволило сократить численность привлекаемых иностранных работников с 2289 в 2016 году до 1131 — в 2019 году.

За пять месяцев 2019 года сотрудниками УМВД России по Калужской области проведено 907 мероприятий по выявлению фактов нарушений миграционного законодательства. По результатам проверок направлено 447 представлений о неразрешении въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию, принято 243 решения о сокращении срока временного пребывания.

С 2017 года в Калужской области открыт многофункциональный миграционный центр, цель которого — предоставление иностранным гражданам и лицам без гражданства госуслуги по оформлению и выдаче патентов в рамках одного окна.

За пять месяцев 2019 года миграционный центр оказал иностранным работникам из стран с безвизовым порядком въезда 14 тыс. 750 консультаций, 13 тыс. 426 услуг по оформлению и переоформлению патента для осуществления трудовой деятельности.

Одновременно на базе учреждения было оказано 13 тыс. 515 услуг по медицинскому освидетельствованию иностранных работников и 5 тыс. 558 услуг по тестированию на знание русского языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации, а также услуги по переводу документов и их нотариальному заверению и по оформлению полиса добровольного медицинского страхования.