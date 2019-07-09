Санкт-Петербург, 9 июля, 2019, 12:38 — ИА Регнум. Подтопления проезжей части и тротуаров произошли в первой половине дня 9 июля на севере Петербурга, в Выборгском и Приморском районах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». На ликвидации последствий ливней в Петербурге работает 68 бригад этого предприятия.

Https://vk.com/spb_today Парашютная улица в Петербурге (цитата группы «ДТП и ЧП")

В Выборгском районе в пиковый момент выпало 15,12 мм осадков за 20 минут. «Сейчас ситуация там улучшилась, интенсивность дождя уменьшилась», — отметили в Водоканале. На 12 часов дня предприятие получило порядка 30 заявок о подтоплениях.

Также произошло сильное подтопление на улице Парашютной в Приморском районе Петербурга. Помимо интенсивных осадков, его причиной стало то, что придорожная территория и дворы на этой улице находятся несколько выше проезжей части, на которую хлынули дополнительные потоки воды.

«Во время нерасчетного дождя значительно увеличивается скорость транспортировки вод в системе канализации, что приводит к переполнению канализации в отдельных местах, — пояснили в Водоканале. — Даже нормально работающие «ливнёвки» не успевают вбирать в себя воду, из-за того что идет дополнительный сток с придорожной территории».

Там, где возникают проблемы с уходом дождевой воды, сотрудники Водоканала оперативно прочищают засоры на канализационных сетях.

По данным ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» подтопления возникли также на пересечении пр. Королёва и пр. Сизова, на перекрестке Феодосийской ул. и ул. Жукова — в этих местах просто нет ливневой канализации. Помимо названных мест, поступили заявки от жителей Светлановской площади.

Ранее сообщалось о подтоплениях в городе Мурино, на северной окраине Петербурга. Из-за дождя наблюдались сбои в работе станции метро «Девяткино».