Москва, 9 июля, 2019, 12:24 — ИА Регнум. Начат первый, подготовительный, этап строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) Москвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил муниципальный депутат округа Печатники Сергей Власов.

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«Неделю назад на Проектируемом проезде появился информационный щит о строительстве. Там расположен временный штаб строительства хорды. Однако работы идут с мая. Строители что-то бурят, роют. Участок огородили уже снаружи — поставили блоки, ограду», — отметил муниципальный депутат.

Власов отметил, что на данный момент строят мост, который должен пройти через радиоактивную зону в Москворечье-Сабурово. Причём данный объект, по его информации, является участком Юго-Восточной хорды.

«Этот участок проходит и через радиоактивную зону. Фактически начинают строить, но не с той стороны где радиоактивный фон повышен», — пояснил Власов.

Также муниципальный депутат заявил, что строителям известно, что данный участок ЮВХ пройдет через радиоактивную зону, но значения этому обстоятельству они не придают.

«Рабочие говорят: «Нам здесь не жить, мы построим, а сами живём в регионах», — рассказал Власов.

Как сообщало ИА REGNUM, на предполагаемом участке строительства ЮВХ в районе Москворечье-Сабурово общественники и экологи в ходе проверки обнаружили зону, где уровень радиации превышал норму в десятки раз. Впоследствии наличие опасных изотопов подтвердила проверка МЧС.

По мнению экспертов, строительные работы на этом участке могут привести к тому, что радиоактивные вещества попадут в Москву-реку, которая расположена всего в нескольких десятках метров от данной территории, и в воздух — в виде пыли. Пока неизвестно, будут ли предприняты какие-либо меры для предотвращения возможной угрозы распространения радиоактивного грунта при строительстве.

В материале ИА REGNUM задан открытый вопрос вице-мэру Москвы и главе Стройкомплекса Марату Хуснуллину: зачем дорога в Москве пойдёт через радиоактивную зону?