Светлогорск, Калининградская область, 9 июля, 2019, 13:02 — ИА Регнум. Сегодня, 9 июля, пересек «экватор» XVI Международный кинофестиваль «Балтийские дебюты», проходящий в Светлогорске Калининградской области с 6 по 12 июля. О том, как проходит фестиваль, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба фестиваля «Балтийские дебюты» Афиша Петр Налич

Каждый день кинофестиваля начинается с показов анимационных фильмов. Возможность увидеть самые новые российские мультфильмы появилась у зрителей благодаря многолетнему сотрудничеству «Балтийских дебютов» с дирекцией Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале. Впервые за историю этого партнёрства программа «Мир анимации» демонстрируется на главном фестивальном экране — в большом зале театра эстрады «Янтарь-холл». На эти сеансы приходят не только организованные группы детей, но и так называемый «самотёк» — отдельные зрители: пенсионеры с внуками, родители с детьми.

Пресс-служба фестиваля «Балтийские дебюты» Мастер-класс Хотиненко

Не остаются без внимания и остальные киносеансы: публика проявляет большой интерес не только к зарубежным лентам, многие из которых впервые показываются в России, но и к отечественным картинам, хотя некоторые их них успели пройти в кинотеатральном прокате. Так, с большим вниманием зрители отнеслись к ленте «Донбасс. Окраина», после сеанса которой состоялась встреча с режиссером ленты Ренатом Давлетьяровым. Он рассказал о митингах протеста, прошедших в разных городах Европы перед фестивальными показами его ленты, и о самом важном для него сеансе — на Донбассе: зрители тепло приняли картину и благодарили авторов. Подобную реакцию вызвал фильм и в Светлогорске.

Народный артист РФ, завкафедрой режиссуры игрового кино, профессор ВГИК Владимир Хотиненко провел для всех желающих мастер-класс, в рамках которого показал работу своей выпускницы и ответил на вопросы публики. Он признался, что сейчас абсолютно погружен в процесс вступительных экзаменов: вместе со своими коллегами из 900 абитуриентов выбирает 15−20 счастливчиков, которые будут учиться во ВГИКе (при этом на курсе у мастера выделено только восемь бюджетных мест). Хотиненко вспомнил свою неудачную попытку поступить во ВГИК, рассуждал о драматургии цвета, сложностях экранизации, творческих планах и любимых фильмах.

Пресс-служба фестиваля «Балтийские дебюты» Владимир Малышев

Министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак на встрече с журналистами заметил, что фестиваль сейчас являет собой сплав молодости и опыта. Действительно, на «Балтийских дебютах» бурлит энергия молодости, при этом в жюри работают известные кинематографисты, профессионалы своего дела, а сам фестиваль проводится на достойном уровне и неизменно привлекает в залы публику разных возрастов.

Президент кинофестиваля, ректор ВГИК им. С.А. Герасимова Владимир Малышев отметил помощь, которую в последние годы активно оказывает оргкомитету руководство области. Кроме того, он напомнил, что фестиваль задумывался не ради приезда звезд, а именно для поддержки начинающих авторов. С прошлого года помимо основного международного конкурса фильмов Балтийского региона, проводится конкурс российских кинодебютов.

Пресс-служба фестиваля «Балтийские дебюты» Владимир Хотиненко

Член жюри, кинокритик Алена Шумакова напомнила, что смотры дебютов очень важны для всего фестивального движения. В конкурсе таких форумов представлены не какие-то известные, уже нашумевшие ленты, а абсолютная новизна, будущее мирового кино.

Программный директор Леонид Демченко обратил внимание на существенное нововведение: фестиваль длится на один день больше, чем в предыдущие года. Сначала оргкомитет немного сомневался в том, хватит ли событий для наполнения расширенного варианта, но в итоге на «Балтийских дебютах» каждый час начинается новое мероприятие: кинопоказ, творческая встреча, мастер-класс и др.

Пресс-служба фестиваля «Балтийские дебюты» Владимир Малышев и Леонид Демченко открывают фестиваль

Особое внимание на фестивале уделено отмечаемому в этом году 100-летию ВГИК. К «Балтийским дебютам» приурочена одиннадцатая международная киношкола ВГИК, в которой вместе постигают нюансы киномастерства, знакомятся с жизнью региона и снимают кино студенты из разных стран. Смотр открылся класс-концертом студентов-актеров. Факультет анимации и мультимедиа подготовил для жителей и гостей Светлогорска мультимедийную выставку «Алхимик. Грезы», открытие которой посетил Кшиштоф Занусси. 9 июля в «Янтарь-холле» с благотворительным концертом выступит певица Монеточка — студентка третьего курса заочного отделения продюсерского факультета ВГИК.

Концертная программа дополнится выступлением Петра Налича, а на церемонии закрытия фестиваля 12 июля легендарный Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема представит программу «Музыка из кинофильмов и мюзиклов».