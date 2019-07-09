Ярославский суд поддержал строительство ЦБК на Рыбинском водохранилище
Ярославль, 9 июля, 2019, 12:04 — ИА Регнум. Кировский районный суд Ярославля отменил предостережение Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры в адрес ООО «СВЕЗА-Лес», которое занимается подготовкой к строительству целлюлозного завода в Череповецком районе Вологодской области на берегу Рыбинского водохранилища. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда от 18 марта 2019 года.
Претензии прокуратуры касались общественных обсуждений, проведенных в Вологодской области в августе — сентябре 2018 года. Тогда обсуждалось техническое задание на разработку мероприятий по охране окружающей среды при проектировании завода. Такие обсуждения обязательны при проектировании объектов наивысшего, 1 класса экологической опасности. Именно к таким особо опасным предприятиям относится и целлюлозный завод.
Прокуратура посчитала, что обсуждение должно проводиться не только в Вологодской, но и в Ярославской области. По мнению природоохранных прокуроров, сточные воды завода неизбежно окажутся в Рыбинском водохранилище и по течению попадут в ярославскую акваторию.
В доказательство этого прокуратура привела заключение Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина Российской академии наук, который находится в Ярославской области в поселке Борок. В заключении
Общественные обсуждения экологических мер для объектов такого класса опасности состоят из трех этапов — при подготовке технического задания, при разработке мероприятий по охране природы (включая оценку негативного воздействия на окружающую среду) и при утверждении проектной документации. Ярославская природоохранная прокуратура считает, что ярославцы тоже должны принимать участие в этих обсуждениях. На это и было направлено предостережение прокуратуры. Той же позиции придерживается и департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области (цитируется по решению суда):
Заказчик проектной документации на строительство целлюлозного завода — ООО «СВЕЗА-Лес» — не согласилось с предостережением. В организации считают, что Ярославскую область целлюлозный завод никак не затронет.
Удивительно, но строители завода опираются на документ, разработанный тем же Институтом биологии внутренних вод РАН. Он был сделан еще раньше — в 2015 году по заказу ООО «СВЕЗА-Лес». Выводы ученых того же института, сделанные за деньги, диаметрально противоположны заключению 2018 года по запросу прокуратуры (цитируется по решению суда):
От места предполагаемого размещения завода до границы Ярослаувской области — 39 километров. И если сточные воды распространятся не далее, чем на 6 километров, никакой опасности для ярославцев завод не представляет. Какие выводы ученых считать правильным?
Директор Института биологии внутренних вод в суде пояснил, что правильным стоит считать позднейший документ, сделанный по запросу прокуратуры (цитируется по решению суда).
Но Кировский районный суд Ярославля не встал на строну ярославских властей и прокуроров. Судья Бабикова посчитала, что опасности для Ярославской области целлюлозный завод на берегу Рыбинского водохранилища не несет:
Из двух документов Института биологии внутренних вод РАН суд поверил тому, который был подготовлен в 2015 году по заказу строителей комбината, а не тому, который ученые сделали по запросу прокуратуры.
Суд пришел к выводу, что даже если строительство завода и затрагивает Ярославскую область, то прокуроры должны были выдать ООО «СВЕЗА-Лес» не предостережение, а представление. В связи с этим иск ООО «СВЕЗА-Лес» был удовлетворен, а предостережение отменено. Прокуратура обжаловала это решение в Ярославском областном суде.
Так или иначе, принимать решение о начале строительства завода будут федеральные власти — именно они согласуют размещение особо опасных экологических объектов. Очевидно, что позиции двух соседних регионов в этом вопросе резко разнятся. Руководство Вологодской области никак не препятствует инвестпроекту крупнейшего налогоплательщика и работодателя региона — «Северстали» (именно эта компания и стоит за планами по возведению комбината). Ярославский губернатор Дмитрий Миронов и общественность Ярославской области резко негативно высказываются по поводу появления опасного соседа в верховьях Волги.
Пока, как следует из открытых источников, процесс подготовки документов для размещения предприятия идет своим чередом.