Йошкар-Ола, 9 июля, 2019, 10:59 — ИА Регнум. Теперь причины массовой гибели пчёл выясняют в Марий Эл, где мор насекомых зафиксирован в нескольких районах. Пчеловоды считают, что медоносные насекомые гибнут из-за обработки посевов рапса химикатами, сообщает минсельхоз республики.

Пчелы

Причём выжившие пчёлы продолжают вымирать. По словам пасечников, в одном килограмме — около 11 тыс. рабочих пчёл. Образцы почвы и погибших насекомых отправлены на лабораторные исследования.

В соответствии с законодательством, перед обработкой полей сельхозпроизводители должны предупреждать пчеловодов, однако, отмечает «ГТРК Марий Эл», это сделать затруднительно, поскольку не все пасечники являются зарегистрированными предпринимателями.

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Представитель пчеловодческого хозяйства Куженерского района республики говорит, что эта ситуация нанесёт значительный ущерб. Основной удар приняли личные пасеки, крупные хозяйства не пострадали.

В настоящее время пасечники пытаются оценить ущерб.

По словам замминистра сельского хозяйства республики Андрея Кондратенко, который находится в Советском районе региона, информация о гибели пчёл продолжает поступать в министерство.

«По мере результатов анализов мы будем делать выводы. Всё в работе», — сказал Кондратенко.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, во многих регионах России проблема с гибелью пчёл появилась в конце июня. На массовую гибель насекомых жаловались жители Башкирии, Татарии и Удмуртии ещё в двадцатых числах прошлого месяца.

В соцсетях появилось открытое обращение к Минсельхозу РФ с просьбой «законодательно рассмотреть и остановить массовую травлю пчёл». Автор обращения отмечает, что «в стране началась настоящая экологическая катастрофа», и приводит в пример десять регионов, в том числе в Приволжском федеральном округе — Нижегородскую, Ульяновскую, Саратовскую, Пензенскую области и Мордовию. Обращение было также направлено на «прямую линию» президента РФ Владимира Путина.

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50 пчеловодов Башкирии попросили прокуратуру провести проверку в связи с массовой гибелью насекомых. В один голос пасечники в регионах заявляют, что мор происходит из-за обработки химикатами полей рапса, которая проводится с нарушениями. В подтверждение своих выводов башкирские пчеловоды собираются представить упаковки из-под химикатов, на которых стоит пометка о II классе опасности, найденные в поле.

Во всех пострадавших регионах ситуация схожая — гибнут пчёлы в личных пасеках, пчеловоды-промышленники не пострадали. В минсельхозе Удмуртии говорят, что не могут отказаться от обработки полей рапса инсектицидами, так как в этом случае ущерб будет более значительным.

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В профильных группах пчеловодов в соцсетях идёт активное обсуждение проблемы, которая оказалась актуальной для многих регионов. В частности, с гибелью пчелосемей столкнулись в селе Потьма Мокшанского района Пензенской области, в Петровске Саратовской области, в Миллеровском районе Ростовской области, в деревне Кашка Тетюшского района Татарии, в Воронежской области. В середине июня гибель насекомых фиксировали в 12 районах Курской области. Также пострадали Нижегородская, Ульяновская, Саратовская, Пензенская область и Мордовия.

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия») предложил бороться с мором пчел требованием к производителям публиковать перечень используемых химикатов на продукции. Он уверен, что штрафами проблему не решить — его размер составляет 10 тыс. рублей, «для агрохолдингов это копейки».